Rodrigo "Gallina" Avilés se refiere a su intervención de implante capilar: "Fue la mejor decisión que pude tomar"

22 nov. 2024 - 11:15 hrs.

El exintegrante de programas juveniles, Rodrigo Avilés, más conocido como "Gallina", abordó una de las últimas decisiones que tomó y que se relaciona con un procedimiento médico muy popular en el país.

En concreto, se sometió a un implante de caballo en el primer semestre de este 2024, debido a que reconoció que peinarse siempre era un tema para él y que se preocupaba de no verse "muy frentón. Cuando chico una compañera me dijo: Eres bonito, pero cuando corres te ves mal porque se te ve mucha frente -ríe-", señaló a LUN.

Ahora, con varios meses postcirugía capilar, Avilés dijo que "me está creciendo mucho pelo en el sector donde me hicieron el injerto. Me pusieron 3.800 folículos en las entradas y en la parte superior de la frente, que son equivalentes a 8.000 pelos. Aún me falta, pero estoy feliz".

Por otro lado, y sobre cómo se enteró del procedimiento, señaló que "vi un caso de alguien que se injertó pelo y me animé. Fue la mejor decisión que pude tomar".

De acuerdo al medio citado, el implante capilar tiene un costo promedio entre los $2.700.000 hasta los $8.100.000, variando entre las unidades foliculares que se implanten.

Actualmente, Gallina y su pareja, Karina León, se encuentran esperando a su primera hija, la que tendrá el nombre de Martina.

