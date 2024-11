Michelle Carvalho revela cuando desea tener hijos: "Me gustaría poder vivir la maternidad"

21 nov. 2024 - 17:13 hrs.

La decisión de tener hijos es una de las más trascendentales del ser humano, y muchos se preparan para este momento a través de la planificación. En este sentido, la modelo Michelle Carvalho reveló en una reciente conversación cuando le gustaría formar familia.

En un pódcast llamado Vamo a Calmarno, Carvalho fue consultada sobre cómo se ve a ella misma en cinco años más. A esta pregunta sobre su futuro, contestó que, "en cinco años más, me gustaría formar familia", entregando luego mayores detalles de su decisión.

"Al menos vivir la experiencia de tener un bebe me gustaría (...) y tampoco ser mamá tan grande, o sea, hoy tengo 31, yo creo que ahí a los 35 me gustaría poder vivir la maternidad", señaló, enfatizando en que en este momento no está "para nada" frustrada por no ser mamá, ya que desea emplear su tiempo en viajar y "hueviar".

El hombre ideal de Michelle Carvalho

Desde hace varios años, Michelle Carvalho se encuentra soltera y sin intenciones de buscar nueva pareja. Si bien ha habido rumores de que tendría una relación con Pedro Astorga, por ahora, ella ha descartado pasar de ser los buenos amigos que son a algo más.

En la entrevista le preguntaron sobre cómo espera que llegue el amor, contestando ella que anhela que la "vida y Dios, después de hacer mis terapias, me traiga un buen hombre", sin ahondar más sobre cómo le gustaría dicho pretendiente.

Eso sí, en un programa de Pamela Díaz, que grabó en julio de este 2024, Michelle contestó que su hombre ideal sería "un coreano rico, alto, musculoso, que me lleve a Corea", y que sea más alto que ella, buen vestir, que no se perfume demasiado y que tenga trabajo que le permita ser independiente.

Todo sobre Famosos chilenos