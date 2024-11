Rosario Bravo revela las razones para no ingresar a la televisión: Asegura que la han llamado de todos los canales

21 nov. 2024 - 14:46 hrs.

La influencer Rosario Bravo es una de las chilenas más escuchadas en diferentes plataformas digitales, debido a su pódcast "Como están los weones", el cual comenzó a realizar este año junto al locutor radial Daniel Fuenzalida.

Este último la conoció precisamente en redes sociales, donde Rosario se hizo popular en plena pandemia, gracias a su deslenguada forma de hablar mientras contaba sus divertidas anécdotas. Así la conoció Daniel, quien quedó maravillado con sus dotes comunicacionales.

De hecho, él la propuso para un reality, algo que ella en su Instagram agradeció, pero, al mismo tiempo, descartó. Este mensaje lo vio Fuenzalida y le ofreció el proyecto del pódcast, sin antes haberse conocido. De hecho, las grabaciones los han convertido en mejores amigos.

¿Rosario Bravo quiere entrar a la TV?

"Yo miro los primeros capítulos y es como conversando con un desconocido, nos estamos conociendo y eso ya evolucionó a que somos mejores amigos, pero yo nunca pensé que una enfermera iba a terminar en esta situación, jamás, jamás, jamás. No sabía que tenía un don comunicacional", expresó en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

Eso sí, este don solo lo ha querido explotar en formatos alejados de la televisión, pese a que ha recibido diversas ofertas. "No me acomoda la animación, ni ser panelista, ni andar comentando las cosas de la gente. Yo comento mis cosas, cuento mis historias y mis dramas con simpatía, eso. No me gusta hablar de un tercero, no hago eso", aseveró.

De acuerdo a su relato, de todos los canales la han llamado, pero siempre se ha negado. Hoy cierra la puerta a dicha opción, pero no la descarta del todo. Su única condición es que si haría un programa, sería sí o sí con Daniel Fuenzalida.

"Yo me siento segura con el Huevo. El Huevo me va a cuidar, no va a dejar que a mí me pase nada que me exponga", valoró. Y es que en este año, y gracias al pódcast, se hicieron mejores amigos. "Somos partners, yo soy su mejor amiga. Nos contamos todo y él me cuenta todo. Hablamos todo el día", cerró.

