Sergio Freire y Maly Jorquiera fueron vistos comiendo juntos en restaurant de la capital

Hace algunas semanas, en el programa "Only Fama", estuvo Karina Valenzuela, mujer que aseguró haber sido la amante de Sergio Freire. Esta lo conoció en uno de los shows del comediante, donde se intercambiaron los teléfonos y luego concretaron un encuentro.

"Estuvimos hasta las once de la noche, un ratito muy corto, y cuando me voy nos besamos, esa es la realidad, y ahí comienza una conversación como de coqueteo, desde el beso", expresó Valenzuela en el programa, aseverando además que Freire le dijo que se encontraba soltero, negando a su esposa, Maly Jorquiera.

Esta última, luego que se hiciera pública esta "infidelidad", realizó un show humorístico, en el que lanzó algunas indirectas a Freire, sin especificar si es que estaba separada. "Vamos a estar bien, estamos sanas, sin atados en la casa. Nada, la vida nos sonríe", expresó en un momento.

¿Se descarta el quiebre?

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló a través de sus redes sociales una imagen correspondiente al fin de semana, que fue enviada por una de sus seguidoras, quien aseguró haberlos visto comiendo juntos en un restaurante capitalino.

En la imagen, aparecen los dos comediantes, con una mujer desconocida en medio, quien sería la fanática de ambos que le pidió una foto, tras verlos compartiendo en un restaurante que no ha sido especificado si es de la capital o de otra región.

Foto compartida por Cecilia Gutiérrez

Esta imagen de ambos compartiendo reafirma lo que dijo hace algunas semanas Pablo Candia, quien en un programa de Zona Latina indicó que, "lo que me dicen a mí y me dejan claro, es que finalmente, si bien no se han separado de casa, de convivencia, en varias ocasiones han terminado y han vuelto varias veces".

