Michelle Carvalho y posibilidad de romance con Pedro Astorga: "Me daría miedo que se dañara lo lindo que tenemos"

La exchica reality, Michelle Carvalho, estuvo hace algunos días en Pucón, región de La Araucanía, disfrutando de las bondades del boscoso paisaje sureño en compañía de su amigo, Pedro Astorga, quien tiene residencia en dicho lugar.

Ambos, que tuvieron una relación amorosa tiempo atrás, se reencontraron este 2024 en un reality y han forjado una amistad que muchos de sus seguidores han confundido como un romance o coqueteo. Algo que por ahora, ella descarta.

La posibilidad de una relación con Pedro

Así lo dijo en una entrevista que dio al medio Vamo a Calmarno, donde reveló que en una conversación que tuvo tras salir del reality con Astorga, le dijo que, "creo que te quiero más ahora que antes, porque ver como era nuestra relación (reviviendo imágenes del reality), la complicidad que había, ni yo me daba cuenta de lo que era, del cariño, del respeto, de la admiración".

Pese a esta positiva evaluación de lo que fue la convivencia de ambos en el reality, Carvalho descartó entablar un romance con él, por ahora. "De momento tenemos una amistad hermosa, con mucho cariño, con mucho respeto", expresó.

¿Por qué no quiere tener un romance con Astorga? Michelle explicó que se siente tan feliz con esta cercana amistad que tienen, que no quiere que se acabe por tener una relación. "Me gustaría conservar eso. Uno se puede confundir y me daría miedo que se dañara lo lindo que tenemos", indicó.

Uno de los entrevistadores le preguntó si es que le gustaría que avanzara la relación de amistad de ambos para convertirse en algo lindo. Michelle, riendo, respondió, "no sé, no sé... voy remando. No sabría decirte, habría que pasar para saber. Pero no sé si va a pasar".

