Ak4:20 alzó la voz tras ser acusado nuevamente de ser infiel a Ignacia Antonia: "Háganse ver, gente resentida"

La relación sentimental entre cantante urbano Ak4:20 y la influencer Ignacia Antonia nuevamente está en el foco del público. La popular pareja enfrenta nuevamente rumores de infidelidad por parte del intérprete de "Siempre Fine".

Recordemos que los jóvenes confirmaron su romance a comienzos de mayo. Tan solo un par de semanas después, el artista oriundo de Talca fue culpado de engañar a Ignacia, algo que rápidamente salió a desmentir.

Ak4:20 alzó la voz tras ser acusado nuevamente de ser infiel a Ignacia Antonia

Ahora, Bastián D'amonte, nombre real del reggeatonero, volvió a alzar la voz ante las constantes acusaciones en su contra. Esta vez, se viralizaron unas supuestas conversaciones en que él le enviaba comprometedores mensajes a otra joven.

Mediante sus stories de Instagram, el Ak4:20 hizo un fuerte descargo sobre las especulaciones en torno a su pololeo. "Qué risa ver tanto video de 'cuerniaron a la Ignacia' y blablabla", señaló en su mensaje, que poco después eliminó.

"El único día que me van a ver al otro lado acostado, va a ser el día que me toque partir. Están enteros hue… de la cabeza, el día que pase eso, van a saltar los ratones, no quería hablar ni nada, pero están haciendo fiesta, veo a cualquier gente hablando tanta estupidez junta", manifestó.

Según dejó ver, la polémica habría surgido luego de que le diera "me gusta" a un post. "¿Está todo bien en casa? Háganse ver, gente resentida. Estoy que le doy me gusta a algo ahora. Eso, cambio y fuera, no voy a hablar más del tema".

"Tanta fiesta por un me gusta, me imagino cuántos esperan algo así para comentar cabezas de pescado y sentirse útiles", sentenció. Hasta ahora, Ignacia Antonia no se ha referido públicamente al tema.

Historias de Instagram borrada de Ak4:20

