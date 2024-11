"Lo logré hacer, papá": Daniel Fuenzalida le dedicó potente mensaje a su fallecido padre

20 nov. 2024 - 17:26 hrs.

Un emotivo mensaje fue el que publicó a través de sus redes sociales el locutor radial Daniel Fuenzalida, dedicado a su fallecido padre, Patricio Fuenzalida, quien falleció a sus 82 años en septiembre del 2023, debido a un infarto al corazón.

Deceso familiar que dejó duramente golpeado a Daniel, quien dos años y medio antes de esta muerte había tenido que enfrentar la de su madre, María Teresa Ferdinand, la cual perdió la vida debido a complicaciones de salud asociadas al Covid-19.

El mensaje de Daniel dedicado a su padre

Fuenzalida mostró a través de sus redes sociales, concretamente Instagram, una dedicatoria que dejó en la entrada de su centro de rehabilitación de adicciones llamado Contradicción, que va para su fallecido padre, que en su última etapa de viuda estuvo trabajando en el recinto.

En una mesa de arrimo, Fuenzalida colocó dos lámparas de sal, y en el centro de estas colocó un mensaje que dice, "no te preocupes por no poder dar a tus hijos lo mejor de todo. Dale lo mejor que tú puedas". Pero el homenaje no termina allí.

Lo anterior, porque clavado en la pared, en la parte superior de este altar, el locutor colgó una imagen de su progenitor dibujada a mano, inspirada en una foto que le tomaron en vida. En la descripción de esta publicación, Fuenzalida redactó un tierno mensaje.

"Y lo logré hacer papá, tenerte en la entrada de nuestro centro Contradicción donde trabajamos tanto los últimos años, elegí ese escrito que refleja tanto como fuiste con nosotros, dando todo de ti y lo que más podías dentro de tus posibilidades y no sabes cómo lo agradezco porque con tu ejemplo fuiste mi mejor enseñanza, muchas gracias, papá, por tanto... te amo", finalizó.

