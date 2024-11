"Es un tremendo mentiroso, y me hago cargo": Neme alzó la voz por nuevos antecedentes en caso Monsalve

19 nov. 2024 - 12:06 hrs.

En medio de la formalización al exsubsecretario Manuel Monsalve por la denuncia de violación en su contra, el periodista de "Mucho Gusto", José Antonio Neme, se mostró molesto ante los nuevos antecedentes del caso.

Durante la mañana de este martes 19 de noviembre, el comunicador se tomó unos minutos en el matinal para hacer sus descargos en contra de la exautoridad, quien se encuentra detenido a la espera de que se definan sus medidas cautelares.

Neme alzó la voz por nuevos antecedentes en caso Monsalve

"Voy a decir algo súper políticamente incorrecto y lo más seguro es que Alberto me tire las orejas, pero yo creo que Monsalve es un tremendo mentiroso, y me hago cargo, vengan las querellas o lo que quieran, por injuria, si alguien lo considera injurioso", dijo de entrada.

Visiblemente molesto, Neme insistió en que "es un mentiroso, perdón que lo diga ya, terminamos con el asunto". En ese momento, Gonzalo Ramírez intervino para acotar que "hay peritos criminalísticos que han señalado en el análisis, que tiene rasgos narcisistas".

José Antonio volvió a la carga y cuestionó la versión de Monsalve en la que asegura que no recuerda lo que pasó el día que llevó a la víctima al hotel en el que se estaba hospedando: "No le creo al exsubsecretario del Interior cuando dice que no se acuerda de nada de lo que pasó esa noche".

"Por favor, las imágenes de la Policía de Investigaciones lo muestran tomando decisiones en el tránsito entre el restaurante y el hotel. Yo no sé si violó o no violó a la señorita, eso no lo sé, porque no estuve ahí y no hay imágenes de lo que pasó dentro de la de la pieza", continuó.

Finalmente, reiteró: "Discúlpeme, y lo dije, y si tengo que ir al centro de justicia, después formalizado por injuria y calumnia, me da lo mismo, porque en verdad es lo que yo realmente creo, el resto es un insulto intelectual".

