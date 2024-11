"No, ahí no": La propuesta que rechazó José Antonio Neme en su performance como Chayanne en la Teletón

11 nov. 2024 - 12:58 hrs.

En el segmento del trasnoche de la Teletón 2024, el conductor de "Mucho Gusto", José Antonio Neme, sorprendió con una performance caracterizado como el cantante puertorriqueño Chayanne.

Al ritmo del clásico "Fiesta en América", el periodista se llevó todos los aplausos del Teatro Teletón. Eso sí, durante la mañana de este lunes, el comunicador reveló una inesperada propuesta que le sugirieron para su presentación.

"El video original es de una presentación de Chayanne en el Festival de Viña", comenzó diciendo Jose Antonio Neme en relación con la performance que realizó.

Después, el periodista dijo que, en aquella oportunidad, que fue en la década de los 90, el artista "terminó sacándose el pantalón y se quedó como en un short".

Fue en ese momento que José Antonio Neme confesó que le hicieron la propuesta de recrear dicho momento en su presentación del trasnoche de la Teletón 2024.

Sin embargo, el periodista reconoció que "ahí como que me dio... Mucha piel, no, ahí no".

