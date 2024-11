Daniela Aránguiz explicó las razones por las que no fue a ver a Jorge Valdivia a la cárcel

18 nov. 2024 - 01:08 hrs.

La periodista Laura Landaeta y la ex chica "Mekano", Romina Sáez, fueron invitadas a "Only Fama" para hablar sobre el caso judicial que enfrenta la exalcaldesa Cathy Barriga. Sin embargo, la conversación se tornó tensa, al punto de que ambas manifestaron su deseo de retirarse del estudio.

Saéz, quien es abogada, dejó ver desde su ingreso al programa que estaba molesta por la forma en que se estaba abordando la investigación que recae en su amiga. Su enojo llegó a tal punto que por algunos minutos abandonó el espacio.

Al regresar, contó cómo la exedil de Maipú ha vivido sus primeros días en recluida en la cárcel de San Miguel, hasta donde llegó a visitarla junto a su madre. "La vi angustiada por sus hijos. Conversé con ella y se emocionó muchísimo", comentó de entrada.

En este sentido, remarcó que "la cárcel es la cárcel y los amigos pueden estar en las fiestas, en los matrimonios, la cárcel es distinto". Acto seguido, Daniela Aránguiz intervino para dar su opinión, luego de que su exmarido, Jorge Valdivia, también estuviera tras las rejas.

Recordemos que el "Mago" fue formalizado por el delito de violación, algo que afectó profundamente a la panelista, con quien tiene dos hijos en común. Esta situación la hizo ausentarse el programa y enfocarse en su rol de madre.

"A mí me pidieron por favor, me mandaron a decir que yo no fuera a exponerme a eso, porque es algo súper denigrante, y es súper fuerte como te revisan. Ir a visitar es algo complicado", señaló Aránguiz.

