"Me siento feliz": Las primeras palabras de Emilia Dides tras vivir la fase preliminar del Miss Universo

15 nov. 2024 - 19:22 hrs.

La candidata a Miss Universo de Chile, Emilia Dides, vivió una noche que probablemente nunca olvidará, durante la jornada de este jueves 14 de noviembre, en la que le tocó participar de la etapa preliminar del certamen con tres trajes completamente diferentes.

El primero, correspondiente al traje típico, fue un homenaje al extinto "Sábado Gigante", luciendo en su espalda una enorme ruleta, tal como la que usaba Don Francisco al momento de realizar concursos en el programa. El segundo atuendo fue el clásico bikini y el tercero, un vestido de noche.

El mensaje de Emilia Dides

Tras haber vivido la noche crucial del Miss Universo, en donde podría ser escogida como una de las 30 que pasarán a la etapa final del certamen, que se celebrará este sábado 16 de noviembre, Emilia publicó un video en su Instagram.

En este, aparece posando con el vestido fucsia que utilizó para el desfile de traje de noche. En la descripción, Emilia escribió: "qué emoción, me siento feliz. Solo horas para la gran final. Gracias por todo, amores míos. No me cabe el corazón en el pecho", narró.

A solo horas de haber posteado el video, recibió miles de "me gusta" y cientos de comentarios no solo de sus fans de Chile, sino que también de otras partes del mundo, quienes ya la vislumbran con la corona y la banda del Miss Universo, a entregarse este sábado 16 en la noche.

"Estoy anonadada", "eres todo lo que el universo necesita", "me muero, de infarto", "concentrada en todo lo que vas a hacer mañana", "eres lo más grande", "futura Miss Universo", son algunos de los mensajes del posteo.

Todo sobre Famosos chilenos