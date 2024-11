"Ella es así, siempre dando sorpresas": Mamá de Emilia Dides habló del paso de su hija por Miss Universo

15 nov. 2024 - 11:40 hrs.

La chilena Emilia Dides lleva cerca de dos semanas en México, donde ha destacado en todos los actos previos al Miss Universo, por el cual compite representando a nuestro país. Las ilusiones en torno a que puede repetir la hazaña que Cecilia Bolocco en 1987 están más latentes que nunca.

Su madre, Joanna Maffei, en una conversación con Las Últimas Noticias (LUN), dio sus impresiones sobre cómo ha visto a su hija. Si bien ella también está en el país azteca, no ha podido tener tiempo a solas con ella para conocer más de cerca la opinión de lo que está viviendo.

¿Qué dijo la mamá de Emilia Dides?

"He visto a la Emilia muy sólida", partió diciendo Joanna en conversación con el citado medio, agradeciendo a nombre de ella el gran apoyo que ha logrado conseguir a lo largo de todo lo que ha sido su paso por el Miss Universo no solo de chilenos, sino que también de extranjeros.

Maffei aseveró que su hija "se prepara para todos los eventos", a propósito de la interpretación que hizo de "Tu falta de querer", tema de Mon Laferte, quien sabemos, es un fenómeno en México. "Ella es así, siempre dando sorpresas", sentenció.

Asimismo, relevó que otro de los momentos favoritos que protagonizó su hija fue el de la gala de las catrinas. "Se veía preciosa con esas flores en el pelo y su traje amarillo muy elegante. Se conectó mucho con el sentido del traje, que no es un disfraz, y que representa toda la mística que tiene México", sumó.

Por último, confesó que no ha podido hablar con Emilia, ya que está prohibido hacerlo. "Nos dejamos audios de repente. No la molesto nada, solo le digo que siga, que está brillando, que está todo bien, que quede todo en la cancha y que siempre tenga alas, pero con raíces... que no pierda el centro".

