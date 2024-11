"Eso al final nos resta": Daniela Nicolás alzó la voz ante críticas a traje típico de Emilia Dides en el Miss Universo

15 nov. 2024 - 15:51 hrs.

Emilia Dides, la representante de Chile en el Miss Universo, deslumbró con su participación en la competencia preliminar del certamen, que por estos días se está realizando en México. Sin embargo, su traje típico generó opiniones divididas.

Las 130 aspirantes a la corona debían desfilar luciendo un vestuario que hiciera referencia a su país de origen. Para sorpresa de muchos, Emilia optó por un llamativo conjunto con el que homenajeo al programa de variedades "Sábado Gigante", conducido por el icónico Don Francisco.

Daniela Nicolás alzó la voz ante críticas a traje típico de Emilia Dides

Si bien algunas personas consideraron original la propuesta, otro grupo importante expresó en redes sociales que el look no representaba adecuadamente nuestra cultura. En este contexto, la exMiss Chile, Daniela Nicolás, salió en defensa de la cantante.

Daniela, quien también fue candidata el concurso en 2021, manifestó en una transmisión en vivo vía Instagram: "Relájense, porque el traje típico no tiene puntaje, lo que se ve aquí es el show. Si bien es parte del Miss Universo, no tiene puntaje".

"Se veía preciosa, estupenda. Entró con todo, se comió el escenario, y tenemos que quedarnos con eso", continuó. En este sentido, hizo un llamado a dejar de lado los cuestionamientos: "lo que necesita es apoyo. Les guste o no lo que haga, necesito que sigan apoyando".

Finalmente, señaló que puede que traje "no haya sido del gusto de todos. Uno con el concepto de traje típico, se imagina a la Pincoya, un traje de huasa, etc., pero la gracia del Miss Universo, es que uno puede jugar con el tema, y ser más creativa, sobre todo porque no tiene puntaje".

"No pregunten qué pasó con el traje de Emilia, porque eso es subjetivo, les puede gustar o no. Lo último que podemos hacer en este minuto, es empezar a escribir en todas partes críticas del traje, porque eso al final nos resta", sentenció.

