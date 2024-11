Miguelito explicó por qué no estuvo en la sección "Detrás del Muro" en la Teletón 2024: "Me partió el alma"

16 nov. 2024 - 10:15 hrs.

El comediante de origen peruano, Hans Malpartida, más conocido como, Miguelito y exintegrante de "Detrás del Muro" del extinto programa Morandé con Compañía, explicó a través de su cuenta personal de Instagram las razones de su ausencia de la presentación.

En primer lugar, el comediante comenzó felicitando a sus excompañeros del programa que se presentaron durante la cruzada solidaria, para luego lamentar su inasistencia.

¿Por qué no pudo estar?

"No saben la tristeza que sentí al verlos ahí y no poder estar allí. Me partió el alma, pero bueno, no se puede tener todo en la vida", señaló el comediante.

El hombre que también estuvo en un reality este 2024 añadió que se encuentra fuera del país "por temas laborales".

Cabe recordar que tras vivir largas horas de preocupación porque llegar a la meta parecía inalcanzable, finalmente los chilenos no defraudaron y consiguieron que la Teletón lograra sobrepasar el monto que estaba fijado, alcanzando los $40.502.617.946.