Jorge Aldoney tras renunciar a Mister Mundo: "Estaba metido en mi duelo amoroso"

15 nov. 2024 - 17:10 hrs.

El modelo y chico reality, Jorge Aldoney, hizo noticia hace un par de semanas tras anunciar que decidió no representar a Chile en el certamen de Mister Mundo. Esto, pese a haber sido seleccionado como la carta de nuestro país para el certamen global de belleza.

"Yo no estaba dispuesto a vivir un duelo amoroso, que es algo que uno debe vivir en su zona de confort (…), al otro lado del mundo", explicó Aldoney en conversación con el podcast "Entre Caballos", junto a Nicolás Solabarrieta.

Quiebre con Skarleth Labra

"Obvio tuvo que ver", afirmó Jorge al ser consultado sobre si su ruptura amorosa con Skarleth Labra tuvo que ver en su decisión de abandonar Mister Mundo.

De hecho, Aldoney tomó la decisión de no viajar a Vietnam para competir tan solo horas antes del viaje. "Nunca cerré las maletas y de repente me da (...) una crisis de angustia. Me siento en el suelo al lado de la cama y me puse a llorar mal", relató.

Jorge Aldoney y Skarleth Labra iniciaron su relación en 2023, mientras participaban en el reality show "Gran Hermano", y confirmaron su quiebre en agosto de este año.

