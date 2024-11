Tras compartir fotos llorando el día de su cumpleaños: La sentida reflexión que hizo Denise Rosenthal en redes sociales

11 nov. 2024 - 16:11 hrs.

El pasado 8 de noviembre, la cantante Denise Rosenthal sorprendió a sus seguidores al compartir registros en los que aparecía llorando. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue que, precisamente ese día, la artista estaba de cumpleaños.

Esto dio lugar a diversas especulaciones sobre las razones detrás de la tristeza de la intérprete de "Me enamoré de mí". Para muchos, el motivo podría estar relacionado con su supuesto quiebre matrimonial con el músico Camilo Zicavo.

La sentida reflexión que hizo Denise Rosenthal en redes sociales

Si bien Denise no dio explicaciones sobre su estado de ánimo, escribió: "Dejándome llevar por la rueda de las emociones". Más tarde, el domingo, compartió un video en su feed de Instagram donde realizó una sentida reflexión.

"Lo importante que es sentir. Permitiéndose fluir, aceptando los colores, los blancos, los grises, los negros, los matices. La vida es eso al final, aprender, crecer, reconstruir, renacer… un ciclo constante, buscando una mayor felicidad", partió expresando.

En la misma línea, manifestó que "sin el caos no existiría paz ni plenitud. Sin nuestra vulnerabilidad, no conectamos con nuestra real fortaleza. Sin miedo, no hay motor que nos impulse a seguir adelante y hacer los cambios que haya que hacer para seguir construyendo nuestra vida hacia lo que verdaderamente queremos que sea".

Rosenthal también aconsejó a sus fans que "no se juzguen, no se exijan tanto, no limiten sus emociones, no las condicionen, ni las tilden, ni menos las rechacen… la vida es hermosa así, con los aprendizajes que nos tocan, con las experiencias que nos construyen, con los tiempos que cada uno de esos procesos llevan".

Finalmente, agradeció por el cariño recibido durante su cumpleaños número 34: "Gracias por todo el amorcito infinito que me mandan constantemente, y tengo muchas canciones hermosas que vienen a seguir trenzando y cultivando nuestro lazo de amor".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Denise Rosenthal (@deniserosenthal)

Todo sobre Famosos chilenos