Miguelito no estuvo en "Detrás del Muro" por su participación en Cirque du Soleil en México: Así es su personaje

11 nov. 2024

Una de las presentaciones destacadas de la Teletón 2024, fue la que realizaron los exintegrantes de "Detrás del Muro", segmento de sketches que pertenecía al programa Morandé con Compañía.

Sin embargo, el comediante de origen peruano Hans Malpartida, más conocido como "Miguelito", no puedo estar presente en la cruzada solidaria.

A través de un video, "Miguelito" contó por qué se ausentó de las 27 horas de amor, siendo el argumento principal "temas laborales" que lo mantienen fuera de Chile.

Y hace pocos días se conoció exactamente el nuevo trabajo que se encuentra realizando "Miguelito": El humorista es parte del prestigioso Cirque du Soleil, cuyas presentaciones, en estos momentos, se están llevando a cabo en México.

"Make up de mi personaje Cosmotilo, Kurios by Cirque du Soleil. Adivinen cuánto tiempo me demoro. Cariños mi gente hermosa", escribió el comediante en un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde se le ve transformándose en "Cosmotilo".

"Aguante, Miguelito", "Seco", "Qué gran profesional", "Me encanta", "Grande, jefe Miguelito", fueron algunos comentarios que recibió el exMorandé con Compañía.

