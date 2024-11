"Siempre lo quise tener": La felicidad de Cris MJ tras recibir el corazón de la Teletón

10 nov. 2024 - 01:43 hrs.

El cantante Cris MJ fue el que se encargó de poner a bailar reggaetón a toda la Quinta Vergara en el show de cierre de la Teletón. El chileno, que es el más escuchado en Spotify, interpretó cuatro canciones, entre ellas, "Gata Only".

Tras concluir su espectáculo, el cantante dio un mensaje instando a todos quienes lo estaban mirando que contemplaran a la Teletón durante todo el año. "Gracias por venir a apoyar a la Teletón, hay muchos niños que necesitan ayuda".

"Es todos los días la Teletón, no solo este", relevó. Luego, cuando recibió el premio del Corazón de la Teletón, el galvano oficial del evento, no ocultó su enorme felicidad. "Este me lo voy a llevar para mi casita, siempre lo quise tener y esperé el momento", sentenció.

Luego de aquello, un pequeño fanático se subió al escenario y consiguió tomarse una foto con el reggaetonero, quien se retiró entre aplausos de la Quinta Vergara junto a su cuerpo de bailarinas.

¿Cómo donar en la Teletón 2024?

Lo primero a tener en cuenta es que en la transmisión estará en pantalla el Código QR del Banco de Chile, que debutó el 2022, y que en esta ocasión facilitará las donaciones digitales.

Sin embargo, quienes deseen donar a la campaña por otros medios, pueden hacerlo de manera presencial en las respectivas sucursales del banco a lo largo de todo Chile, siempre en la emblemática cuenta 24.500-03.

Al mismo tiempo, los clientes del banco que no cuenten con una sucursal cercana, podrán donar de igual forma a través del sitio web de la entidad bancaria. Si no eres cliente del Banco de Chile, puedes aportar a través del botón digital.

En tanto, si vas a transferir de forma común y corriente, debes considerar los siguientes datos:

Destinatario: Fundación Teletón

Rut: 71.238.300-3

Cuenta Corriente Banco de Chile

N° de cuenta: 24.500-03

Mail: miaporte@teleton.cl

Si estás en el extranjero existe la opción de pago con tarjeta de crédito internacional en dólares (Visa y Mastercard) por medio de Webpay.

