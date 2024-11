"Me los dieron equivocados": Mario Kreutzberger se quejó en vivo por error en tarjeta de la Teletón

10 nov. 2024 - 01:34 hrs.

A eso de las 1 de la madrugada, luego de haber recibido una importante donación, Mario Kreutzberger protagonizó un chascarro debido a que presentó equivocadamente a María Luisa Godoy y Rodrigo Sepúlveda, quienes tomaron la posta en la animación.

Y es que en la tarjeta que le hicieron llegar a Kreutzberger, aparecía el nombre de Priscilla Vargas y Eduardo Fuentes, por lo que quedó sorprendido al oír la inconfundible voz de María Luisa Godoy, quien rectificó que los animadores eran ella junto a "Sepu".

"Oye, me los dieron equivocados (los nombres)", se defendió Mario, frente a María Luisa y Rodrigo quienes desdramatizaron la situación y le contestaron que no había problema por ello. Sin embargo, Kreutzberger no quería echar pie atrás en su reclamo.

"Me los dieron equivocados. Me retiro no. Me los dieron equivocados", se quejó Mario, retirándose del escenario y dando así el pase a los animadores.

¿Cómo donar en la Teletón 2024?

Lo primero a tener en cuenta es que en la transmisión estará en pantalla el Código QR del Banco de Chile, que debutó el 2022, y que en esta ocasión facilitará las donaciones digitales.

Sin embargo, quienes deseen donar a la campaña por otros medios, pueden hacerlo de manera presencial en las respectivas sucursales del banco a lo largo de todo Chile, siempre en la emblemática cuenta 24.500-03.

Al mismo tiempo, los clientes del banco que no cuenten con una sucursal cercana, podrán donar de igual forma a través del sitio web de la entidad bancaria. Si no eres cliente del Banco de Chile, puedes aportar a través del botón digital.

En tanto, si vas a transferir de forma común y corriente, debes considerar los siguientes datos:

Destinatario: Fundación Teletón

Rut: 71.238.300-3

Cuenta Corriente Banco de Chile

N° de cuenta: 24.500-03

Mail: miaporte@teleton.cl

Si estás en el extranjero existe la opción de pago con tarjeta de crédito internacional en dólares (Visa y Mastercard) por medio de Webpay.

