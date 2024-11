09 nov. 2024 - 20:49 hrs.

En horas de la madrugada de este domingo se conocerá si la Teletón 2024 alcanzará o no la meta propuesta para la presente edición, que de acuerdo al último cómputo entregado, se ha recaudado un monto de $15.031.224.039, de un total de $38.044.459.976.

Es en ese contexto que todos los ojos están puestos en este evento solidario, el cual por supuesto espera llegar a la meta, pero que también teme a que esto no se cumpla.

¿Hubo un año en que la Teletón no alcanzó la meta?

Sí, lamentablemente hubo un año en que la Teletón no cumplió con su meta y fue un 3 de diciembre de 1995. En ese año, la meta era alcanzar los $3.640 millones, la cantidad recaudada en 1994. Sin embargo, Mario Kreutzberger junto con otros animadores como Cecilia Bolocco, Felipe Camiroaga y Jorge Hevia, debieron comunicar el resultado con suma tristeza.

Cabe precisar que, Don Francisco informó al inicio de la Teletón que esta vez buscarían doblar la cifra, es decir, llegar hasta los $6.277.027.832, pero a las 17:42 horas del sábado 2 de diciembre solo contaban con un 30% de la meta. En ese sentido, se tomó la decisión de retrasar los noticieros de las 21:00 horas, esto como una idea de buscar reunir más dinero previo al cierre de campaña, pero no funcionó.

A las 23:26 horas del ese mismo día, Kreutzberger admitió que no se llegaría a la meta, así alcanzando solo una cifra de $5.005.253.668.

"Quizás, esa meta que nos propusimos hoy día, fue demasiado alta, a lo mejor no la supimos motivar bien. Quizás, nos equivocamos en algo...", comenzó señalando Don Francisco, quien a pesar del resultado, confesó que "he aprendido en estos 18 años que una sonrisa, con esperanza, no tiene precio. Quiero agradecerles a todos los que nos colaboraron, respeto a quienes no lo hicieron".

A pesar de lo anterior, Teletón logró construir un instituto de rehabilitación en Iquique que se inauguró en 1996, centro que formaba parte de uno de los objetivos de la cruzada solidaria.

¿Cómo donar en la Teletón 2024?

Lo primero a tener en cuenta es que en la transmisión estará en pantalla el Código QR del Banco de Chile, que debutó el 2022, y que en esta ocasión facilitará las donaciones digitales.

Sin embargo, quienes deseen donar a la campaña por otros medios, pueden hacerlo de manera presencial en las respectivas sucursales del banco a lo largo de todo Chile, siempre en la emblemática cuenta 24.500-03.

Al mismo tiempo, los clientes del banco que no cuenten con una sucursal cercana, podrán donar de igual forma a través del sitio web de la entidad bancaria. Si no eres cliente del Banco de Chile, puedes aportar a través del botón digital.

En tanto, si vas a transferir de forma común y corriente, debes considerar los siguientes datos:

Destinatario: Fundación Teletón

Rut: 71.238.300-3

Cuenta Corriente Banco de Chile

N° de cuenta: 24.500-03

Mail: miaporte@teleton.cl

Si estás en el extranjero existe la opción de pago con tarjeta de crédito internacional en dólares (Visa y Mastercard) por medio de Webpay.

