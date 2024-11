Christell Rodríguez sigue triunfando en Corea: Cantó junto a artista local su hit "Dubidubidu" y sacó aplausos

08 nov. 2024 - 17:50 hrs.

Sin dudas la canción "Dubidubidu", interpretada por Christell Rodríguez, se convirtió en un éxito en las redes sociales. Pese a haber sido lanzada hace 20 años, cuando apenas era una niña, el hit traspasó fronteras luego de viralizarse.

La popularidad de la pegajosa melodía ha sido tan grande que actualmente está disponible en tres idiomas: español, inglés y japonés. Además, el juego de consola "Just Dance", famoso por enseñar coreografías de canciones de todo el mundo, anunció que para su edición de 2025 la incluirá en su repertorio.

Christell Rodríguez cantó junto artista local su hit "Dubidubidu" y sacó aplausos

Todos estos logros tienen feliz a la joven chilena, quien debutó en televisión en el programa de talentos "Rojo" siendo solo una niña. Recientemente, Rodríguez tuvo la oportunidad de viajar a Seúl, Corea del Sur, donde vivió un emocionante momento.

A través de sus stories de Instagram, la fonoaudióloga de profesión mostró un video en el que aparece cantando junto a Hanijun, un artista local. Además, sorprendió con su talento vocal al entonar el tema "Will Always Love You", de Whitney Houston.

En el registro se puede apreciar que deleitó con su interpretación a los transeúntes y que muchos de ellos grabaron su actuación e incluso bailaron al ritmo de la música. "Oh, Dios mío, hoy canté junto a una estrella chilena", escribió Haniju en un post.

Rodríguez, por su parte, respondió con un tierno mensaje en su feed: "Gracias por dejarme cantar". Ambos se tomaron una fotografía en la que con sus manos hacen típico corazón coreano, la cual generó una ola de reacciones.

