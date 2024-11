Young Cister envía mensaje a madre de fanática para que la deje ir a concierto y falte a prueba: Esta fue su respuesta

08 nov. 2024 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una historia tan insólita como simpática fue la que compartió una profesora a través de TikTok. Mediante la plataforma, Alejandra Pinochet contó que, mientras estaba en clases, recibió un mensaje de su hija, quien le pedía que revisara su correo porque Young Cister le había mandado un mail.

Algo que, en primera instancia, la madre no tomó en cuenta, pues la historia era inverosímil. De cualquier manera, la mujer revisó su bandeja de entrada y efectivamente tenía un correo cuyo remitente aseguraba ser Young Cister, pidiéndole autorización para que la hija de la docente pudiera ausentarse a una prueba y asistir a su concierto.

¿Cuál era el mensaje?

"Va a ser uno de mis últimos conciertos por mucho tiempo, será una ocasión especial y me encantaría que ella estuviera ahí disfrutando", dice el mensaje que la profesora mostró en cámara.

Hasta ahí nada aseguraba que fuera el artista quien estuviera, precisamente, detrás de la petición. De hecho, la profesora asegura en el registro audiovisual que "yo pensaba que todo era falso, que la Sofía (la hija) se había hecho un correo falso, porque lleva meses pidiéndome faltar a clases, porque quiere llegar temprano al concierto, para poder conseguir una buena ubicación".

"Más encima le pusieron una prueba de Biología y está imposible que falte", agregó. Acto seguido dio la evidencia fehaciente de que el mensaje no era una broma. "La Sofía me manda un mensaje que decía 'mamá Young Cister te subió a sus historias'".

"Entro a las historias de Young Cister y efectivamente estaba el correo que me había mandado... Yo no sé qué tan lejos pudo haber llegado mi hija para que Young Cister me pidiera permiso", sumó.

Los agradecimientos de la profesora

Si bien la madre en cuestión planteó que Young Cister podría regalarle una entrada a su hija de tal manera que ella pueda estar más cerca del escenario y no hacer una fila desde temprano que le impida perderse la prueba, tuvo palabras de gratitud para el cantante.

"Agradecer al joven Cis que se toma el tiempo de responder los mensajes a sus fans o mandar estos correos porque de verdad crea ilusión (...) y eso, agradecerle por regalarle bonitos momentos a sus seguidores", sentenció.

Mira el video: