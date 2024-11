El emprendimiento que Iván Zamorano forjó en Italia: ¿Cuál es el precio de la línea de vinos del exfutbolista?

04 nov. 2024 - 18:20 hrs.

Tal como lo han hecho otros futbolistas chilenos como Alexis Sánchez y Marcelo Díaz, Iván Zamorano decidió hace unos años incursionar en un emprendimiento fuera del ámbito deportivo, específicamente en el rubro vinícola.

El histórico jugador nacional lanzó en Italia su propia línea de vinos, "El Gran Capitán", en colaboración con su socio y experto en la materia, el empresario Fabio Cordella. Desde 2018, "Bam Bam" ha ampliado la oferta de su marca al incorporar nuevas cepas, logrando actualmente un portafolio de cuatro variedades.

¿Cuál es el precio de la línea de vinos del exfutbolista?

El comentarista deportivo, que desde hace unos meses se mudó junto a su familia desde Miami, Estados Unidos a Madrid, España, promocionó recientemente a través de Instagram dos de sus productos con la etiqueta "1+8".

De momento, los vinos aún no llegan al mercado chileno. Sin embargo, se comercializan mediante el sitio web de The Wine of Champions, donde Cordella ofrece los brebajes de otros astros del fútbol, como Ronaldinho, Roberto Carlos y Marco Materazzi.

En la página aparecen el Salento Negroamaro I.G.P., envejecido en barrica durante aproximadamente 12 meses, y el Nero D'avola D.O.C., madurado en barrica de roble francés durante seis meses y en botella durante tres meses.

En cuanto a los precios, el primero alcanza los 28,00 euros (alrededor de los 29.200 pesos chilenos), mientras que el segundo está a 25,00 euros (cerca de 26.000 pesos chilenos), sin embargo, este último no está disponible.

Historias de Instagram de Iván Zamorano.

Todo sobre Famosos chilenos