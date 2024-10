"Le voy a devolver dos maní y un pistacho": Anita Alvarado responde a exesposo japonés que le pidió devolver dinero

26 oct. 2024 - 18:15 hrs.

La semana pasada, el nombre de Anita Alvarado volvió a estar en la palestra del espectáculo nacional. Eso sí, no fue precisamente por una acción de ella, sino por las declaraciones que emitió su exesposo japonés, Yuji Chida, tras salir de la cárcel.

Chida fue condenado en 2002 por malversación de alrededor de 1.459 millones de yenes entre febrero de 1993 y 2001, pertenecientes a la Corporación de Vivienda de la Prefectura de Aomori.

Según el medio nipón Tokio Reporter, Anita Alvarado y Yuji Chida contrajeron matrimonio en 1997. Mientras la pareja estuvo junta, Chida le habría proporcionado a la chilena más de mil millones de yenes que malversó de la Corporación.

Al salir de la cárcel, Chida le realizó una particular petición a Anita Alvarado: "Si queda algo de dinero, quiero que lo devuelva y se lo devuelva a la gente de la prefectura de Aomori. Eso es lo que pido ahora".

"Yo me casé con un millonario, no con un estafador"

En una entrevista de televisión, Anita Alvarado se refirió a la petición que le hizo su exesposo y también señaló que este le había pedido perdón luego de que ella se enterara de que no era millonario.

"Las cartas que él me mandaba, donde él dice: ‘Perdón, Anita, disculpa, tú no sabías nada. Quiero que me perdones. Yo me tenté y te hice creer que era millonario’", partió diciendo Alvarado, para luego comentar que ella también fue una víctima de Chida.

Sobre la devolución del dinero que le está exigiendo su expareja, la chilena fue tajante y en un tono sarcástico dijo que "le voy a devolver dos maní y un pistacho".

Por otro lado, Anita Alvarado señaló que se casó con Chida pensando que era millonario. "Yo me casé con un millonario, no con un estafador. Si hubiese sabido, capaz no me hubiese casado, porque yo soy re miedosa", confesó.

En relación con el dinero que le está cobrando el nipón a la chilena, el medio japonés Tokio Reporter afirmó que "tras el arresto de Chida, Alvarado afirmó no saber que los fondos habían sido malversados. También declaró que había gastado todo el dinero".

