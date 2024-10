La sentida reflexión de Luis Jara al cumplir 59 años: "Ha sido un año intenso en lo personal"

26 oct. 2024 - 16:15 hrs.

El cantante nacional Luis Jara cumplió 59 años el viernes, razón por la que utilizó su cuenta de Instagram para compartir una sentida reflexión con sus seguidores.

A través de un video, Jara comenzó señalando que siempre le ha gustado celebrar su cumpleaños y que "han sido 59 años de vida y yo siempre lo utilizo como una especie de analogía en esta autopista donde hoy me detengo en el km 59".

"En una autopista donde a veces se ha ido más lento como ahora, a veces demasiado rápido, donde se pierden los paisajes maravillosos que te ofrece la vida, a veces en caminos más tortuosos que he sabido pasar", agregó el cantante chileno.

Por otro lado, Jara reconoció que este año, en particular, ha tenido que enfrentar diferentes dificultades, por lo que valoró el cariño de sus cercanos y también señaló que no podría confrontar las adversidades si no tuviera la compañía de su pareja, Silvana Hasbún.

"Ha sido un año intenso en lo personal y también en lo profesional, donde la vida me ha puesto a prueba, me ha puesto desafíos y, también, aquellas dificultades que uno tiene que saber pasar", afirmó el intérprete.

Sobre dichas adversidades, Luis Jara recalcó que las enfrenta "junto a mi compañera, mi esposa, que es mi mejor amiga, mi amante, mi compañera de vida, de tres hijos, a quienes admiro profundamente y todos los días me dan cátedra de cómo ser mejor papá y mejor persona, con una innumerable cantidad de seres humanos que me rodean en todas las áreas y con quienes siempre trato".

Por último, Luis Jara dijo sentirse "muy orgulloso del camino recorrido, me he reencontrado conmigo mismo. Me he encontrado en muchas áreas, no importa mi domicilio donde yo vivo, donde yo estoy y el hogar que habito, es donde están las personas que amo".

Mira el mensaje que compartió Luis Jara para celebrar sus 59 años

