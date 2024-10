Afirman que Pampita tendría un romance con conocido deportista tras quiebre amoroso con García Moritán

25 oct. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Hace poco más de un mes la prensa argentina daba cuenta del término de la relación entre Carolina Ardohain, conocida como Pampita, y el empresario Roberto García Moritán, por una infidelidad.

Recientemente, la modelo fue vista en un evento social junto a un afamado deportista de su país, encendiendo los rumores de que ambos tendrían un romance.

Alerta de romance

Pampita fue vista esta semana en un espectáculo de jazz, invitación que habría recibido por parte de quien sería su nueva conquista. La mención es para Martín Pepa, un amigo bastante cercano de Carolina Ardohain.

Las alertas de romance se encendieron y las redes sociales no quedaron ajenas a este rumor. ''¿Estás conociendo a alguien?'', le consultaron varios de sus seguidores.

¿Qué dijo Pampita?

''Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer'', expresó.

Martín Pepa es un reconocido polista argentino y desde temprana edad ha lucido en dicha disciplina, logrando destacar a nivel internacional al participar en algunos de los torneos más prestigiosos del mundo.

A pesar de su bajo perfil, Pepa ha sabido forjar vínculos con celebridades internacionales como Robbie Williams, a quien ha hospedado en varias ocasiones en su estancia de campo.

