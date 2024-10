"Me estoy divirtiendo como nunca": Yamila Reyna se sincera y cuenta cómo vive su soltería

24 oct. 2024 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz, animadora de TV y comediante, Yamila Reyna, contó que lleva varios meses sin pareja y cómo ha disfrutado este presente amoroso en el que se encuentra completamente soltera.

Asimismo, reveló que recientemente junto a un grupo de amigas viajó a Colombia, y afirmó que “siento que atraigo más que antes”.

¿Qué dijo Yamila?

Yamila será una de las invitadas al espacio “La Divina Comida” que se emitirá el sábado 26 de octubre, donde se sinceró sobre su actual situación sentimental.

Se refirió a su presente amoroso, haciendo hincapié en que "estoy soltera, pero me estoy divirtiendo como nunca".

La soltería y viajes con amigas

La trasandina recordó que "yo ya pasé esa época de estar sola. Ahora estoy soltera, divirtiéndome. Me fui de viaje con mis amigas a Colombia, la pasé muy bien".

Añadió que "había varios colombianos interesantes. Aparte que cuando uno anda con esa energía, no sé si te pasa, que una atrae, y me ha pasado acá también".

"Ahora siento que atraigo más que antes, como que estoy en una buena etapa. Me estoy divirtiendo, no quiero compromiso, no quiero una relación estable en este minuto de mi vida, solamente quiero facturar y divertirme", cerró.

Todo sobre Famosos chilenos