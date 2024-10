"Me encantaría": Rafa Araneda reveló cuál es el emprendimiento que le gustaría tener

23 oct. 2024 - 18:26 hrs.

El conductor de televisión Rafael Araneda reveló cuál es el emprendimiento que le gustaría tener, en paralelo a su exitosa carrera en los medios de comunicación que hoy lo tiene trabajando en Estados Unidos, para una cadena de televisión dirigida a los hispanohablantes.

Todo se dio en una entrevista que Pamela Díaz le hizo para su sección "Díaz de vacaciones", en la que la modelo se trasladó hasta Weston, a pocas horas de Miami, donde vive el animador junto a su esposa, Marcela Vacarezza y sus tres hijos menores, Martina, Vicente y Benjamín.

El trabajo que le gustaría tener a Rafael Araneda

Mientras lo veía realizando el asado, Pamela le consultó, "Rafa, ¿y si pones un emprendimiento?". "La parrilla de Rafa", complementó él. Díaz decidió seguir ahondando en este tema, preguntándole luego, cuál es un sueño que le gustaría cumplir.

"Me encantaría tener un boliche a mí y atenderlo yo, así", respondió, ejemplificando que él sería la persona que atendería a cada uno de los comensales de forma personalizada, frente a la parrilla, como si estuvieran invitados en su casa.

"Me encantaría atender yo, cocinar, y la Marcelita ahí preguntándome, '¿qué hago?, ¿dónde limpio?, ¿qué le traigo, mi amor?'", añadió a modo de broma, mientras Vacarezza lo miraba atentamente con una copa de vino en su mano.

Marcela no creyó en las palabras de su marido, ya que le recordó que no tuvo la mejor experiencia cuando trabajó en un restaurante en Pucón. Sin embargo, Rafael reiteró en que hoy no tendría problemas en tener un emprendimiento de ese estilo.

