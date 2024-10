Kylie Minogue confirma su regreso a Chile: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

24 oct. 2024 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

La diva australiana del pop, Kylie Minogue, vuelve a Chile después de 16 años con su gira "Tension Tour 2025". Se trata del regreso a los escenarios de la intérprete de éxitos como "Can't Get You Out of My Head" y "Padam Padam" con lo que será su gira más grande desde 2011.

"Va a estar caliente como Chile-le-le", expresó la artista de 56 años en sus redes sociales junto al anuncio de su próxima visita a Latinoamérica.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

Minogue comenzará su recorrido mundial en febrero del próximo año en su natal Australia. Posteriormente, la cantante ya confirmó fechas para Asia, Estados Unidos, Canadá, Europa y Reino Unido.

"Te estoy mirando, América Latina. Llego a tiritar de la emoción", escribió la diva del pop en sus redes sociales, confirmando su llegada a la región para agosto de 2025.

Luego de pasar por Argentina y Uruguay, Kylie Minogue se tomará el escenario del Movistar Arena el 12 de agosto del próximo año. No obstante, el intervalo de días tanto antes como después de su arribo a Chile da indicios de posibles nuevas fechas en el país.

Entradas: Precios y dónde comprarlas

Las entradas para ver y escuchar en vivo a Minogue estarán disponibles a través de PuntoTicket a partir de las 11:00 horas del martes 29 de octubre, como preventa exclusiva para clientes Entel y pagos con tarjeta Scotia.

La venta general de entradas, en tanto, está programada para las 11:00 horas del próximo jueves 31 de octubre a través de la misma plataforma.

El valor de los tickets oscila entre los $58.875, en tribuna, y $200.175 en la sección diamante.

