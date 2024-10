Triunfando en Bolivia: Así luce hoy el recordado participante de "Calle 7", Felipe Camus

24 oct. 2024 - 08:10 hrs.

Uno de los participantes que se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia que no se perdía "Calle 7" durante las tardes, era Felipe "Chico" Camus, apodo que se ganó por su estatura en el programa juvenil, en el cual participó entre 2009 y 2013.

Exitosa carrera en Bolivia

Tras el fin del programa, el chileno siguió ligado a diferentes espacios enfocados al público joven como "Noticreo" (2015) y panelista invitado a programas de conversación. Sin embargo, él quería más. Por lo mismo, agarró sus maletas y se fue a Bolivia, donde logró consolidarse como conductor de televisión, de la versión local de "Calle 7", que más tarde terminó.

En 2017 fue cuando se mudó al país altiplánico tras ser convocado a liderar el programa en el que por años fue participante, pero en ese entonces, como el flamante conductor. "Ha sido un tremendo desafío llegar al programa más visto y exitoso de Bolivia. Jamás en mi vida había animado un programa o por lo menos estar a cargo de tal desafío", indicó tiempo atrás.

Agregó que el recibimiento de parte del público boliviano fue totalmente positivo, aunque tuvo que pulirse en algunos aspectos como el lenguaje. "El chilenismo lo trato de controlar, que no se me salga el 'po', el 'cachay', 'me entendí'", bromeó.

El presente de Felipe Camus

Actualmente, sigue ligado al programa "Calle 7" de Bolivia, pero ahora no lo hace desde un rol de presentador del espacio, sino que desde el área virtual junto a su pareja, Fiorella Choca, con la que se hace cargo de comentar "Calle 7" a los internautas.

Asimismo, tiene su propio podcast llamado "Pasatiempo", en donde mantiene diferentes conversaciones con figuras e influencers bolivianos, dando a conocer algunos aspectos desconocidos para el público de cada uno de ellos.

Así luce hoy Felipe Camus

Felipe Camus

Felipe Camus

Felipe y Fiorella

