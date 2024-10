Muere Michael Newman, estrella de "Baywatch" a los 68 años: Padecía desde los 50 la enfermedad de Párkinson

22 oct. 2024 - 15:28 hrs.

Michael Newman, recordada estrella de "Guardianes de la Bahía" o "Baywatch", falleció el pasado domingo 20 de octubre a sus 68 años, confirmó a la prensa uno de sus amigos cercanos, el director cinematográfico Matt Felker.

De acuerdo al testimonio de Felker, que dio a la revista People, Newman murió "por complicaciones cardíacas", estando acompañado por sus familiares y amigos más cercanos durante sus últimos momentos de vida, dejó en claro.

Cabe precisar que Michael Newman vivió durante los últimos 18 años de su vida con la enfermedad de Párkinson, la cual comenzó de forma paulatina, invalidándolo poco a poco. La parte más afectada de su cuerpo fue su tren inferior.

La carrera de Michael Newman

En "Guardianes de la Bahía", Michael Newman fue parte de las 10 temporadas, siendo uno de los actores que más apariciones tuvo a lo largo de la ficción, quedando solo por detrás de David Hasselhoff, la gran estrella de la serie playera.

Comenzó tímidamente a sumarse a la serie, realizando principalmente acrobacias y labores de asesoría sobre ser salvavidas. "Básicamente, empecé como doble de acción, y tras siete años de no aparecer en los créditos iniciales, finalmente me ‘ungieron’ y me permitieron estar al frente del programa", señaló en 2023.

De forma paralela a "Guardianes de la Bahía", Michael trabajó como bombero, manteniéndose en la institución hasta su jubilación, tras 25 años de servicio. Le sobreviven su esposa, Sarah Newman, sus dos hijos, Chris y Emily, y su nieta Charlie.

Todo sobre Famosos