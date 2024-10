"No me siento insegura": Vanessa Aguilera de "BKN" da detalles de su nueva vida en Francia

21 oct. 2024 - 13:10 hrs.

La recordada protagonista de "BKN", la actriz y cantante Vanessa Aguilera, quien dio vida a "Claudita" dentro de la mentada serie, se encuentra hace ya varios años viviendo en Francia, donde ha formado su familia con su esposo, Manuel Virgilio, y la hija de ambos, Alma.

Son miles de kilómetros los que la separan de su familia en Chile, y la tecnología ha sido un pilar fundamental para mantener el contacto con ellos. "Siempre he sido y sigo siendo muy cercana a mi mamá, hablamos casi todos los días por videollamada", señaló en una reciente entrevista con Las Últimas Noticias (LUN).

La nueva vida de Vanessa en Francia

"He sentido la falta de presencia de mis papás y que se están perdiendo el crecimiento de mi hija, pero igual lo han visto en imágenes. Ella ya reconoce sus voces, yo también le muestro las fotos a ella. Quizás sola no sentía tanto la distancia, pero ahora como madre lo hago", aseveró.

Sus padres, eso sí, no se perdieron el nacimiento de Alma, un gesto que Vanessa agradece hasta el día de hoy. "Eso fue muy importante y fue maravilloso tenerla acá. No te imaginas lo nerviosa que estaba. Apenas se enteró de mi embarazo, compró un pasaje para llegar justo. A los pocos días llegó mi papá, así que ahí nos dieron consejos a mí y Manuel", rememoró.

Pese a que su familia extendida se encuentra en Chile, ha podido desarrollar redes de apoyo en Francia, tanto con personas locales como con compatriotas de nuestro país. "Me gusta mucho la tranquilidad que hay acá, puedo salir sola con mi hija a pasear y no pasa nada, no me siento insegura", valoró.

Por último, sobre el rol de su marido como papá, aseguró que es un "enamorado de Alma. Está 100% con ella. Ha estado en todos los procesos, siempre estamos juntos. La hacemos dormir juntos, le da sus leches. Es un muy buen papá. Yo con él me siento muy segura y cobijada. Estamos criando a Alma, ambos muy presentes, no nos despegamos de ella y así queremos permanecer a pesar de nuestros trabajos".

