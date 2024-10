Hija de Roberto Bruce recuerda al fallecido periodista: "Me parezco más a mi papá"

21 oct. 2024 - 00:00 hrs.

El pasado 2 de septiembre se cumplieron 13 años del fallecimiento del periodista Roberto Bruce, quien iba a bordo del C-212 Aviocar de la FACh al momento del accidente en que la aeronave capotó en el Archipiélago de Juan Fernández.

El comunicador, que perdió la vida a los 32 años, estaba casado con la psicopedagoga Andrea Sanhueza, con quien tuvo dos hijas.

Actualmente, sus hijas, Martina y Rafaela, tienen 21 y 16 años respectivamente, y hace algunos días se supo que Andrea comenzó una relación amorosa.

Recientemente, Andrea y su hija mayor, Martina, participaron de un evento en el que conversaron con el diario Las Últimas Noticias y profundizaron en su vida actual y dieron detalles íntimos de ellas.

Hija de Roberto Bruce dice parecerse a su padre

"Ella me ayuda un montón en el tema de las redes sociales y estudia diseño, moda y gestión. Es una seca. Tiene un ojo especialista vinculado a su carrera y me ayuda mucho con los videos", dijo la viuda del periodista.

La joven estudiante universitaria, ya vislumbra su futuro y asegura que hay un parecido más profundo con su padre. "Me veo a full trabajando en mi carrera. No me gusta mucho la exposición, soy muy selectiva con lo que se sabe o no de mí".

"Soy más privada, a mi mamá le gusta más contar sus cosas jajajá. Mi hermana, Rafaela, es más como mi mamá; yo me parezco más a mi papá", afirma.

