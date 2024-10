Gerard Piqué habla sobre ruptura con Shakira: "La verdad no está contada de la manera que ha sido"

19 oct. 2024 - 22:15 hrs.

El exfutbolista español y expareja de la cantante colombiana Shakira, Gerard Piqué, abordó en una entrevista con CNN En Español algunos aspectos de su vida personal.

La periodista le consultó al exjugador del Barcelona: "¿Sientes que ya bajó la marea, sientes que ya las noticias son sobre lo que quieres hablar?", a lo que Piqué respondió, pero sin mencionar a la barranquillera.

"Al final, la verdad o lo que pasa o sucede no está contada de la manera que ha sido", indicó el exfutbolista, haciendo referencia a los episodios mediáticos tras la ruptura con Shakira.

A pesar del quiebre con la cantante, Gerard Piqué reconoció que "esto no lo puedo controlar, lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad, entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra, libertad de expresión".

El exfutbolista volvió a recalcar que "yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado, la vida que he tenido y jugar en el club de mi vida que es el Barsa durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio".

Cabe señalar que Shakira, además de los lanzamientos musicales en donde abordó su ruptura con Piqué, también ha dado entrevistas para referirse a la relación que mantuvo con el exfutbolista.

