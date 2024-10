Sydney Sweeney revela su radical transformación física: interpretará a boxeadora Christy Martin en biopic

17 oct. 2024 - 21:54 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz estadounidense Sydney Sweeney alcanzó fama mundial en 2019 con su rol en la premiada serie de HBO "Euphoria" y dio el salto a la pantalla grande con el éxito de taquilla "Anyone but you" en 2023. No obstante, y según lo que ha adelantado en sus redes sociales, su próximo proyecto no se parecería en nada a lo que ya hemos visto de ella.

Hace unos días paparazzis filtraron fotos de Sweeney en el set de su nuevo largometraje. Se trata de la biopic de la boxeadora Christy Martin, rol que demandó una drástica transformación física para la actriz y que ella misma compartió luego en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sydney Sweeney (@sydney_sweeney)

De problemática adolescente a pionera del boxeo femenino

Christy Martin es considerada una de las "madres" del boxeo femenino con una explosiva carrera entre 1989 y 2012. En 1996, incluso, se convirtió en la primera mujer en la historia en ocupar la portada de la revista deportiva Sports Illustrated.

Su biopic está a cargo del director David Michod ("Animal Kingdom", "The King"), quien reclutó a Sydney Sweeney para interpretar a Martin.

La actriz, conocida hasta ahora por personajes adolescentes, asumió el desafío de transformarse en la histórica boxeadora. "Durante los últimos meses, he estado inmersa entrenando para dar vida a la historia de una mujer increíble - una verdadera campeona que luchó batallas tanto dentro como fuera del ring", compartió a través de su cuenta de Instagram.

De esta forma, Sweeney dejó atrás su larga cabellera rubia para adoptar un corte tipo mullet de color castaño. Además, en sus fotografías se aprecia que la actriz ha ganado masa muscular para interpretar a la boxeadora.

Detalles sobre el título y lanzamiento de la película aún no son informados.

