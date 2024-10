Francoise Perrot acusa a Edmundo Varas de "no hacerse cargo" de su hija: "Tampoco da pensión"

18 oct. 2024 - 18:51 hrs.

Esta semana, Francoise Perrot, la recordada exintegrante de "Mekano", habló sin filtro sobre la relación que mantiene Edmundo Varas con su hija adolescente, asegurando que el exchico reality no está cumpliendo con sus responsabilidades como padre.

La comunicadora fue invitada al estelar de José Miguel Viñuela, "Dekanos", donde revisaron fotografías de la época en la que trabajaba en televisión. En una de ellas, aparecía junto a Edmundo, quien le hacía cariño en su pancita de embarazada.

Francoise Perrot acusó a Edmundo Varas de "no hacerse cargo de su hija"

Fue en este instante que Perrot no contuvo su molestia y manifestó que "no me gusta mucho ver esta foto". Posteriormente, explicó que su mediática expareja "nunca se ha hecho cargo de su hija, entonces da lo mismo…".

"Hace poco nos tratamos de hablar, porque la Florencia, obviamente, en la edad de 14 años, igual trata de buscar a su papá", continuó. Sin embargo, aseguró que de parte de Edmundo "no hubo intención de verla, así que lo dejamos ahí. Tampoco da pensión".

En este contexto, Francoise reveló que Felipe Barriga, quien fue su posterior pareja y padre de su hija menor, Amanda (de 10 años), fue quien se convirtió en la figura paterna de ambas. "A la Florencia la agarró como del año y medio, así que para ella él es su papá. El que la crio, el que le ha dado todo económicamente, amor emocional", señaló.

Aunque este romance llegó a su fin hace dos años, la influencer asegura que todavía mantienen el contacto por la relación que tiene con sus retoñas. "Cuando hay niños de por medio, mejor llevarse bien, de todas maneras", sentenció.

