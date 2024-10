María José Quintanilla confiesa cuál era la carrera universitaria de sus sueños

19 oct. 2024 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

María José Quintanilla se ha consolidado como una de las voces más populares y reconocidas de nuestro país. Desde sus inicios en el programa de talentos "Rojo", con tan solo 12 años, hasta su incursión como animadora de televisión. No obstante, la cantante confesó que estuvo cerca de escoger otro camino profesional.

"Me habría encantado ir a la u", reconoció Quintanilla en conversación con Pamela Díaz para su programa "Sin Editar". "Es que yo tengo un don", agregó sobre sus habilidades fuera del campo artístico.

¿Qué quería estudiar María José?

En entrevista con "La Fiera", Pamela Díaz, la intérprete de "Fue difícil" hizo un repaso por lo que fue su etapa académica. "Cuando chica, en básica (tenía promedio) 6.8, bien, y cuando grande no tan bien, 5.5 o 5.6", comentó.

"¿Estudiaste música?", preguntó Díaz, a lo que Quintanilla respondió: "Me hubiese gustado estudiar educación diferencial".

Luego, la artista profundizó sobre su vocación por la educación y los niños. "Tengo un don, yo no busco que los niños me sigan, pero me siguen", explicó. "Tengo un don para entretenerlos, para dejarlos tranquilos, para hacerlos dormir", agregó.

En la misma línea, al ser consultada por "la fiera" si le gustaría convertirse en madre, la cantante respondió con un: "Sí".

