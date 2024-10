Así luce hoy la exchica reality Vicky Lissidini: Se cumplirán 20 años de su participación en "La Granja"

18 oct. 2024 - 08:10 hrs.

Uno de los momentos más recordados de los reality shows chilenos corresponde a uno acontecido en "La Granja". Los protagonistas: Vicky Lissidini y Gonzalo Egas, quienes dentro del encierro tuvieron un fugaz romance.

De lo que muchos se acuerdan, eso sí, no son de sus escenas de "amor", sino que de un momento violento, cuando Egas le lanzó a Lissidini, mientras dormía, un balde de agua fría de 20 litros. Posteriormente, mientras él iniciaba una carrera en los medios de comunicación, que sigue hasta el día de hoy, la joven de origen uruguayo, optó por participar en "La Granja VIP", logrando llegar a la final junto a Javier Estrada y Gabriel "Coca" Mendoza.

De acuerdo a la información publicada en su LinkedIn, en 2007 ingresó en Chile a la Universidad Diego Portales a estudiar Ingeniería en Administración de Empresas, con mención en Marketing y Comercio. Lissidini no se quedó solamente con ese título, sino que aprovechó su tiempo para cursar un MBA (Magíster en Administración de Empresas) y un título de Management Program en moda y la industria del lujo, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos.

El presente de Vicky Lissidini

En junio de este 2024, Vicky reveló haber vivido uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de dos embarazos en el lapso de 6 meses. Hechos que vivió en Londres, alejada de su círculo cercano, y por lo mismo, tomó la decisión de regresar a Chile, por un semestre buscando ofertas laborales.

Recientemente, anunció que junto a su amiga y exparticipante de "La Granja", Eileen Aguilar, crearon un programa virtual llamado Descaradas TV, en el que conversarán sobre diferentes temas que van desde la sexualidad al esoterismo.

La posibilidad de regresar, en todo caso, a Uruguay está presente dentro de su vida en caso de que no resulten sus planes como ella espera. "Volveré a mi país, a estudiar periodismo en la Universidad de la República que es gratuita. Tengo un MBA y un diplomado del MIT en moda y la industria del lujo. Sigan sus sueños. Si no consigo un trabajo que me guste, no tengo problemas con volver a estudiar a los 40 años", sentenció.

Así luce hoy Vicky Lissidini

Vicky Lissidini

Vicky Lissidini

Vicky Lissidini

Todo sobre Famosos chilenos