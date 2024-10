Tanza Varela revela que está embarazada y que de nuevo corre el riesgo de perder a su bebé: "Prendan sus velitas"

15 oct. 2024 - 16:50 hrs.

Durante este martes 15 de octubre la actriz Constanza Varela comunicó una importante noticia en redes sociales. A dos años de sufrir la pérdida de su primera hija con el cineasta Matías Bize, reveló que nuevamente está embarazada.

A través de su cuenta de Instagram, "Tanza" contó que descubrió su embarazo a principios de agosto, tras un año intentando convertirse en madre. Sin embargo, debido a complicaciones médicas, deberá someterse a una cirugía para evitar el riesgo de sufrir otra pérdida.

Tanza Varela y las complicaciones de su tercer embarazo

"Hoy me operan para que nuestra guagua no se nos vaya de nuevo. Han pasado dos años desde que perdimos a nuestra Rosa y aunque yo ya había decidido no tener más hijos, pues eso lo decide definitivamente el universo y en el momento más inesperado", expresó.

La exfigura televisiva confesó que, al enterarse de que esperaba un nuevo bebé, el recuerdo de la dolorosa pérdida de su hija Rosa despertó un profundo miedo en ella: "Cuando me enteré de este embarazo me asusté tanto, me di cuenta del gran miedo que sentía de revivir tanto dolor, de perder este gran amor de nuevo".

"Quería salir corriendo, completamente negada a la posibilidad de enfrentarme de nuevo a todas las dificultades que ha sido para mí traer hijos al mundo. Me asusté tanto, hasta que decidí entregarme a lo que realmente significa la vida y es qué hay que solo aceptar y soltar y agradecer", continuó.

En su mensaje, Varela hizo un emotivo llamado a sus seguidores: "Prendan sus velitas para que el universo decida darnos la chance, de esta vez conocer a nuestra guagüita y podamos llegar a término después de la operación de hoy".

La actriz, quien se encuentra radicada en México por motivos laborales, finalmente destacó que "nos urge volver a chile, extrañamos mucho nuestro hogar, nuestro país y nuestras raíces. Ha sido muy difícil estar tan lejos en este momento y en todos los momentos (…) mi corazón está en Chile amado que tanto extraño. Volveremos pronto".

