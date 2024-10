"Mi vida se transformó en una verdadera pesadilla": Titi Ahubert admite estar en duro momento familiar

15 oct. 2024 - 00:46 hrs.

¿Qué pasó?

La recordada modelo de los años 90, Titi Ahubert, atraviesa por estos días un complejo momento personal a raíz de su marido, Daniel Sauer, quien se encuentra recluido en el anexo penitenciario Capitán Yaber, donde cumple prisión preventiva desde abril de este 2024.

Recordemos que Sauer está siendo investigado en el marco del caso FACTOP donde está formalizado por delitos tributarios, estafa reiterada, lavado de activos, entre otros, y donde también están involucrados sus ex socios, Leonarda Villalobos y el abogado Luis Hermosilla.

Duro momento familiar

La periodista será una de las invitadas al espacio “Podemos Hablar”, que se emitirá el viernes 18 de octubre, y en un anticipo dio a conocer cómo le ha afectado la situación judicial de su esposo.

“De la noche a la mañana mi vida se transformó en una verdadera pesadilla”, contó la exmodelo.

Sobre la situación de su familia, luego que su marido enfrenta cargos por estafa, delitos tributarios y lavado de activos, contó que “ha sido muy difícil para mí, como madre, el no tener dinero para poder pagar el colegio de mis hijos. Después de 18 años, me quedé sin mi marido”.

Allanamiento de la PDI

Otro de los momentos que recordó Ahubert fue el día en que la Policía de Investigaciones (PDI) llegó a su domicilio, en la investigación que se lleva a cabo contra Daniel Sauer.

“La PDI no me dio ni siquiera cinco minutos para que yo poder sacarme el pijama. Yo de verdad no sabía nada”, cerró.

