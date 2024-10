"Estoy soltera después de una traición": Raquel Argandoña revela las razones detrás de su quiebre con Felix Ureta

11 oct. 2024 - 17:34 hrs.

A mediados de junio, la conductora de televisión, Raquel Argandoña, confirmó que su extensa relación con el ingeniero comercial Felix Ureta, quien era 17 años menor que ella, había terminado de manera definitiva.

La pareja estuvo junta por cerca de cinco años, durante los cuales enfrentaron en varias ocasiones rumores de separación. En 2022, la comunicadora reveló en un programa que ya tenían fecha para casarse, pero finalmente la boda no se concretó.

La razón detrás del quiebre entre Raquel y Feliz Ureta

Hasta ahora poco se sabía de las razones detrás del quiebre, sin embargo, Raquel fue invitada al programa "La Divina Comida", donde dejó entrever que el ejecutivo de cuentas de una automotora la habría sido infiel.

En el adelanto del capítulo, al que tuvo acceso En Cancha, la madre de Kel y Nano Calderón señaló que "estoy soltera hace siete meses, después de una traición, pero he conocido gente bien simpática, pero sabes cuál es mi problema, que yo tengo muchos tocs".

En este sentido, destacó que la relación ya venía desgastada y que él no la apoyó cuando enfrentó un complejo momento de salud. "Cuando también estuve enferma en Cancún, la última vez que casi me morí, yo lo llamé y me dijo '¿qué quieres que haga?, las fichas están dadas'", señaló.

"¿De qué me sirves?, ¿me vas a servir solamente para estar en la cama?, para esa cuestión por último como a la carta, pero no seas un cacho para mí. Ahí yo dije las banderas rojas cuando aparecen…", reflexionó.

Asimismo, manifestó que se dio cuenta de que "las personas no cambian". Sin dar nombres, manifestó que si alguien tiene una adicción y no es constante en su tratamiento, "ese caso está perdido". "Tú tienes que decir nunca más, pero cuando yo veo que recaes, y recaes, y recaes, digo basta, no puedo más, sigue tu camino porque yo sigo el mío", sentenció.

