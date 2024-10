Hasta se vistió de novia: Daniela Aránguiz sorprende al mostrar su lujoso walk-in closet en campaña publicitaria

13 oct. 2024 - 21:15 hrs.

Desde su regreso a la televisión para desempeñarse como panelista de farándula, Daniela Aránguiz ha estado más activa en redes sociales, donde frecuentemente promociona productos y colabora como influencer para importantes marcas.

La ex "Mekano" sorprendió a sus seguidores al posar vestida de novia en un post de Instagram. Aunque algunos usuarios especularon sobre la posibilidad de que volviera a casarse, la realidad es que Daniela, junto a otros famosos, participan en una campaña para crear conciencia sobre el cáncer de mama.

Daniela Aránguiz sorprende al mostrar su lujoso walk-in closet

Ahora, Aránguiz sorprendió con una llamativa campaña publicitaria para la reconocida firma de joyas Pandora. La exesposa de Jorge Valdivia compartió un video desde su casa, en el que dejó ver parte de su gran walk-in closet.

"Acompáñenme en este get ready with me (arréglate conmigo)", comienza diciendo Daniela en el registro, mientras de fondo se pueden apreciar varias repisas repletas de tacones y botas en diversos colores y diseños.

También se puede observar que el guardarropa de la exbailarina está dividido en varios compartimentos con percheros, organizados por tipo de prenda y color. Además, cuenta con una colección de bolsos para complementar sus atuendos.

La publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de Aránguiz. Mientras algunos elogiaban la creatividad de la publicidad, otros comentaron sobre su vestidor: "Amé tus zapatos y la chaqueta", "Quedó buenísimo", "Digan lo que digan tiene plata", "Amé tu closet".

