"Había unas olas impresionantes": Paula Pavic mostró cómo quedó su casa tras el paso del huracán Milton

10 oct. 2024 - 12:13 hrs.

Paula Pavic fue una de las chilenas que vivió el paso del huracán Milton en Sarasota, localidad de Miami. A través de su Instagram, la influencer mostró como fueron sus preparativos para la tormenta, para la cual se resguardó completamente en su casa.

Durante la mañana de este jueves 10 de octubre, actualizó cómo quedó su familia y su casa tras Milton. "Mi casa todo bien. Así se ve (mostrando el mar calmo que colinda con su patio). Pero ayer había unas olas impresionantes, el viento, impresionante (...) los vidrios se movían así mucho, pero la verdad estábamos súper tranquilos", partió diciendo.

La casa de Paula Pavic tras Milton

Al igual que varios vecindarios de Miami, Pavic quedó sin luz, situación que se ha mantenido hasta la mañana de esta jornada. Sobre la decisión de no evacuar y quedarse en su casa, la influencer defendió su determinación, ya que no le pasó nada a su hogar ni a sus hijos.

De hecho, el agua que chocó con las puertas y ventanas del primer piso no ingresó a la casa de la familia. "No puedo creerlo, no entró nada de agua, no entró absolutamente nada de agua al piso de abajo, está todo perfecto. Yo me había llevado hasta el televisor de acá porque pensé que iba a entrar el agua hasta arriba, pero no entró nada de agua", festejó.

Y es que según su relato, en una tormenta ocurrida hace dos semanas, que no tuvo condiciones de huracán, el primer piso se inundó. Por lo mismo, había tomado algunos resguardados ante aquello como cuidar sus dispositivos electrónicos.

Por último, mostró el patio y las calles de su vecindario, revelando que algunos árboles de la calle se cayeron, los cuales ya están siendo retirados del lugar. Pavic prometió que mediante sus redes sociales mostrará los estragos que dejó Milton en Miami.

