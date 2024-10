La nueva vida de la ex "Mekano" Amanda Cibely en México: Brilla como portera de equipo de fútbol

13 oct. 2024 - 08:15 hrs.

Una de las exintegrantes de "Mekano" que deleitó con sus bailes y carisma en el programa fue la brasileña Amanda Cibely, quien formó parte de uno de los tantos grupos de axé que se tomaron la escena musical de los 2000.

Actualmente, Cibely está radicada en México, donde ha mantenido distancia de la televisión. En el país azteca es dueña de su propia clínica de belleza y comenzó a desarrollar una faceta poco conocida relacionada con el deporte.

La nueva vida de ex "Mekano" Amanda Cibely en México

La bailarina es una apasionada del fútbol, no solo como fanática, sino también como jugadora. Lleva nueve años practicándolo y, según contó a Las Últimas Noticias, ha jugado en diversas posiciones, pero su favorita es al arco.

"Ya llevo tres trofeos. Es algo que me apasiona mucho hacer, más cuando los equipos son muy buenos y fuertes. Son mujeres que han jugado toda la vida y algunas en la categoría profesional", comentó. Desafortunadamente, ahora está lesionada con un esguince en el pie, por lo que estará alrededor de 20 días fuera de las canchas.

Sobre sus inicios en el fútbol, Amanda contó que "empecé con el equipo de la escuela de mis hijos y ahora juego en un equipazo, con las mejores jugadoras de la ciudad. Juego en dos escuadras: una se llama Euforia FC y la otra Gurisas FC".

Como portera, destaca que sus mejores habilidades son sus reflejos con los pies y su capacidad para anticipar los movimientos de sus rivales. Juega con tanta intensidad que eso incluso la ha llevado a lesionarse en más de una ocasión.

"Mi esposo a veces me regaña, porque sabe que soy muy intensa. Me dice: '¿Qué necesidad?' Pero es el primero en apoyarme y siempre me va a ver en los partidos, así como mis hijos, sobre todo el menor, que también salió un súper jugador de fútbol", indicó.

