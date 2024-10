Florencia Araneda revela si ha sentido un estigma por ser hija de famosos: "Espero que no sea un problema"

11 oct. 2024 - 10:42 hrs.

Florencia Araneda, la segunda hija del matrimonio de comunicadores Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, optó por regresar a Chile hace unos meses, mientras el resto de su familia sigue residiendo en Miami, Estados Unidos.

En la ciudad norteamericana, "Flo" terminó su etapa escolar e ingresó a estudiar la carrera de Business y Marketing Management en una universidad, sin embargo, sentía que su lugar estaba en Chile y en julio pasado concretó su traslado.

Florencia Araneda y el estigma de ser "hija de "

La joven se fundó en un departamento en la capital y comenzó a desarrollar su carrera como influencer, logrando un rápido éxito. Pronto colaboró con reconocidas marcas de moda y belleza, y muchos de sus seguidores la consideran un referente.

En conversación con FMDOS, la creadora de contenido fue consultada sobre la posibilidad de seguir los pasos de sus padres y de debutar en la pantalla chica. A sus 20 años, Florencia se inclina por descartar esta opción.

"El mundo de la televisión siempre he dicho que creo que no es para mí y por ahora no está en mis planes a futuro", respondió. Eso sí, la podremos ver en la segunda temporada de su pódcast familiar, "Tenemos que hablar", ya que confirmó que estará viajando constantemente a Miami para las grabaciones.

Respecto a si existe algún estigma de ser "hija de", teniendo en cuenta que sus padres tiene una larga trayectoria en la TV chilena, Florencia aseguró que "todavía estoy estudiando, por lo que no sé cómo será el día mañana en el mundo laboral el ser 'hija de'. Hasta el momento en las cosas que he trabajado no ha sido problema y espero que no lo sea".

Todo sobre Famosos chilenos