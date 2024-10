"Tengo 32 años, a esta misma edad mi mamá se murió": Tita Ureta se emocionó al recordar a su madre fallecida de cáncer

08 oct. 2024 - 10:47 hrs.

Tita Ureta no pudo contener su emoción durante el lanzamiento de una campaña para la prevención del cáncer de mama. La conductora de Mega conoce el tema de cerca, ya que su madre, Paulina Fischer, falleció producto de la enfermedad.

"Tengo 32 años, a esta misma edad mi mamá se murió de cáncer de mama y veo todo lo que le quedaba por delante. Es un cáncer que te lleva muy temprano y fue por no detectarlo a tiempo", dijo al hablar frente al público del evento que busca promover la detección temprana de la afección.

La emoción de Tita Ureta

La comunicadora contó a Las Últimas Noticias que su madre fue diagnosticada cuando ya estaba embarazada de ella. "Vivi toda su enfermedad, una vez al año me hago un chequeo completo y siempre hablo del tema con mis amigas", señaló.

En este sentido, reflexionó que "cargo con esta causa, pero no lo veo como algo malo, sino como una tremenda oportunidad para quizás salvarle la vida a una persona". Tita manifestó que en octubre (mes de la prevención del cáncer "más que nunca siento cerca a mi mamá".

"A veces pienso, ¿en qué habrá estado ella a esta edad, siendo mamá, cargando con un cáncer?. No me puedo imaginar que siendo tan joven le pegó tan fuerte. No es tan común que a los 32 años se tenga ese tipo de cáncer y por eso me tengo que hacer más chequeos”, expresó.

Asimismo, confesó que "estoy en una etapa de mi vida que está siendo marcada porque justo a esta edad mi mamá se fue de este mundo. Eso, igual te pega (…) Al final, lo más importante es la salud. Si tenemos la fortuna de estar sanos, es un lujo".

La animadora de "De Paseo" comentó que se reencontró con el médico que trato a su madre y que él la apadrinó: "Me dijo que el caso de mi mamá es uno de los cáncer más duros que ha visto, que ella era muy joven y todo fue muy rápido".

