Así luce actualmente la actriz Claudia Cabezas: Fue Ramoncito en "Los Pincheira" y Javiera en "Romané"

Fue en el año 2000 cuando la actriz Claudia Cabezas debutó en televisión con su papel de Javiera en "Romané", una joven escolar que se enamoraba del gitano Juan y posteriormente quedaba embarazada, rol que le significó ganar el premio APES.

Tras ello, la actriz fue parte de diversas producciones de TVN como en "Pampa Ilusión" con La Pajarito y "El Circo de las Montini" como Olga IV. Posteriormente, dio vida a Ramoncito en "Los Pincheira", personaje que se hacía pasar por un hombre por obligación de su madre para que su padre creyera que era su hijo.

Ramoncito fue su último papel en televisión, ya que posteriormente se alejó del género de las teleseries para darle paso a las series, donde ha participado de producciones como "Los Archivos del Cardenal", "Sudamerican Rockers", "Cárcel de mujeres" y "La Cacería", entre otras.

El presente de la actriz Claudia Cabezas lejos de las teleseries

Claudia tiene actualmente 49 años y sigue ligada a la actuación, pero además se dedica a la docencia enseñando teatro. A principios de 2024, la intérprete conversó sobre su presente con Página 7: "Estoy hace un tiempo trabajando más en cine como directora o coach de actores y actrices".



En esa misma línea, se refirió a las razones que la llevaron a distanciarse de la pantalla chica: "Me fui a vivir a Alemania y cuando volví a Chile empecé a hacer clases de actuación en la universidad y me fui alejando. En realidad me gustó tener el tiempo que tenía para hacer teatro, clases y meterme en el cine".

En su cuenta de Instagram, Claudia suele compartir información sobre sus cursos y proyectos teatrales. La artista se encuentra trabajando en una nueva temporada con la obra "Arpeggione", en el Teatro Ictus.

Así luce Claudia Cabezas

