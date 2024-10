"Estamos separados": Kike Acuña reveló quiebre matrimonial con su tercera esposa y madre de su hijo menor

07 oct. 2024 - 16:13 hrs.

El exfutbolista profesional Jorge "Kike" Acuña, reconoció recientemente en una entrevista con Mauricio Pinilla que se encuentra atravesando una crisis en lo personal debido a que está separado de su esposa, Cynthia Cruz, con quien se casó en terceras nupcias y tuvo a su tercer hijo.

Pinilla, quien sabe de separaciones, le preguntó en un programa de Radio Agricultura: "¿Cómo está tu corazón?". A dicha pregunta, que no tenía que ver con su salud cardiovascular, sino que con lo amoroso, contestó que está "roto... está roto".

"Estamos separados"

"No vale la pena tampoco profundizar mucho por respeto a mi actual y aún esposa, a sus hijas, a la familia en general", agregó el deportista, quien indicó que por estos días, "estamos distanciados", aunque luego abordó la palabra separación. "Estamos separados... llámenlo como quieran", dijo.

Si bien dijo que no quería profundizar, si dio algunos detalles de por qué se quebró la relación con su esposa, descartando de entrada una infidelidad. "Te voy a hablar del corazón... desde todo lo que entregué, de cómo me porté, cómo fui. No hay aquí nada grave, no hay terceras personas de mi parte. Me dediqué 100% a mi esposa, a mi familia", aseveró.

Entonces, ¿qué fue lo que los llevó a separarse?. Al respecto, reconoció que, "tengo una pana (pifia), que a lo mejor la pudiste haber tenido tú: el genio me juega una mala pasada", confesando además que "no sabe" conversar.

"A todos nos ha pasado el hecho de querer mandar todo a la cresta, encerrarte y no hablar los temas. Es el peor error que nos puede haber pasado", dijo Mauricio Pinilla a modo de empatizar con lo que está viviendo Kike Acuña.

