Hasta Boric le escribió: Rostros del espectáculo reaccionan a la reaparición pública de Mariana Derderian

06 oct. 2024 - 18:30 hrs.

Este domingo 6 de octubre, la actriz Mariana Derderian entregó sus primeras palabras tras la trágica pérdida de su hijo de 6 años, quien falleció el pasado 8 de mayo producto de un incendio.

A través de un video de Instagram, agradeció todo el apoyo recibido: "Pasaba a dar tantas gracias por el cariño que me han dado, por todo el apoyo, fuerzas, energías que he recibido, en la calle, acá con ustedes. De a poquito iré volviendo, para mí esto es un espacio común que me gusta, porque me gusta estar en contacto con la gente, yo creo que eso se nota".

A pesar de la irreparable pérdida, recalcó que "uno siempre tiene que tratar de dar su mejor versión, aunque la vida te dé lo peor, así que elegiremos el camino de la luz y seguimos en contacto".

El apoyo que recibió Mariana Derderian

En menos de una hora, el video de la también locutora de radio sumaba más de 90 mil likes. Además, muchos rostros del espectáculo e, incluso, el Presidente Gabriel Boric, le dejaron comentarios por su vuelta a las redes sociales.

"¡Un abrazo grande, Mariana!", le escribió el Mandatario, cuyo comentario recibió varios likes por parte de los cibernautas.

Instagram

La deportista y medallista de oro en París 2024, Francisca Crovetto, le dedicó un mensaje que decía: "El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura. Una mariposa que renace florecida en fiesta de colores".

La actriz Daniela Ramírez, quien protagonizó la teleserie "Amanda" de Mega, también se sumó a las muchas muestras de apoyo. "¡Te abrazo, preciosa mía! Chorros de amor profundo para ti", escribió.

Por su parte, la humorista Alison Mandel comentó "la más hermosa floreciendo. Qué lindo lo del camino de la luz. Abrazos, reina".

La actriz Carolina Arregui se sumó a los buenos deseos: "Tú eres pura luz, mi niña hermosa. Que el universo te envuelva en su manto de amor. Te amo".

