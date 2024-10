"Qué rico que no me han olvidado": Raquel Argandoña visitó Pelarco, comuna de la que fue alcaldesa

05 oct. 2024 - 18:15 hrs.

Raquel Argandoña, además de tener una enorme trayectoria en el mundo de la televisión, también ha incursionado en la política. De hecho, "La Quintrala" fue alcaldesa durante el periodo 2000-2004 de la comuna de Pelarco, región del Maule.

Durante las últimas horas, la animadora de TV compartió con sus seguidores unas historias de Instagram donde se ve que fue a la localidad que dirigió en su momento.

"Hermosos recuerdos", escribió la también exMiss Chile en un video donde se ve la entrada de Pelarco y los campos verdes de la zona.

En otra publicación, la mamá de kel y Nano adjunto cuatro fotografías en terreno, luciendo muy feliz con vecinos de la comuna.

"Qué rico que no me han olvidado", escribió la conductora de televisión en su historia, eligiendo el tema "Can't Take My Eyes Off You", del cantante Engelbert Humperdinck, para musicalizar la publicación.

En el último tiempo, Raquel Argandoña también ha desarrollado una faceta de "influencer", compartiendo datos de vestuario y también realiza publicidad para algunas marcas.

Mira a Raquel Argandoña compartiendo con los habitantes de Pelarco